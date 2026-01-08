El Colegio de Médicos bonaerense repudió “cualquier intento de privatización” de los hospitales SAMIC

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires manifestó este jueves su repudio y “absoluto rechazo” ante cualquier intento de privatización de la red de hospitales que integran el modelo de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC).

A través de un comunicado, la entidad colegiada bonaerense se hizo eco del estado público de las propuestas de gerenciamiento privado de los hospitales que integran el modelo SAMIC y puntualizó su “rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de salud”.

“Esta red sanitaria garantiza el derecho a la salud de miles de bonaerenses. El funcionamiento integrado de estos hospitales es clave para asegurar la continuidad asistencial y la calidad de la atención. La introducción de lógicas de lucro privado fragmentaría este esquema y afectaría directamente a los pacientes”, manifestaron desde el Colegio de Médicos de la provincia.

Es preciso mencionar que, el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, dio a conocer esta semana sus intenciones de implementar modelos como el sistema español, donde los centros quedaría a cargo de una gestión privada, pero con un sistema de cápitas para la atención de sectores vulnerables, en los hospitales SAMIC bonaerenses.

Además de los cuestionamientos, la iniciativa presenta impedimentos legales porque una modificación de fondo debería pasar por el Congreso, escenario que el oficialismo busca evitar tras conflictos recientes por el financiamiento en los hospitales pediátricos. Por eso, no se descarta que el Ejecutivo avance mediante un decreto.

En detalle, los Hospitales SAMIC fueron creados como entes interjurisdiccionales, financiados por la Nación y las provincias. En territorio bonaerense, contempla a centros de alta complejidad como El Cruce (Florencio Varela), Cuenca Alta (Cañuelas), el Hospital Bicentenario (Esteban Etcheverría), el General de Agudos Dr. René Favaloro (La Matanza) y el Presidente Néstor Kirchner (La Matanza).

En ese marco, desde el Colegio de Médicos bonaerense destacaron que estos hospitales “son una prueba concreta de que el Estado puede gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, garantizando el acceso universal sin exclusiones”. “Privatizar la gestión es el primer paso hacia la mercantilización de la salud y la restricción de derechos”, alertaron.

Por último, el Consejo Superior del Colegio de Médicos convocó a los presidentes de los Distritos involucrados a unificar criterios, relevar la situación en cada centro asistencial y coordinar acciones conjuntas bajo la premisa de que “defender estos hospitales es defender la salud pública y el ejercicio profesional digno”.

Cabe destacar que, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) entró el pasado martes en estado de alerta por la posible privatización de los hospitales SAMIC de la provincia de Buenos Aires.