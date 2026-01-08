Un cuarto de los inquilinos destina entre 60% y 100% de su sueldo para alquilar

Uno de cada cuatro inquilinos destina entre el 60 y el 100 por ciento de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que casi la mitad de ellos tiene más de un trabajo, dado que los ingresos son insuficientes para hacer frente a los gastos que complican a los argentinos.

Así se desprende de la última encuesta Nacional Inquilina elaborada por el colectivo de Inquilinos Agrupados, que marca al endeudamiento, el multiempleo, y salarios casi completos transferidos a los dueños de las viviendas como moneda corriente. “La flexibilización de las condiciones mediante el Decreto 70/23 que terminó con la Ley de Alquileres profundizó la crisis habitacional y económica en los hogares inquilinos”, sostuvo Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

De acuerdo a los datos de la entidad, uno de cada cuatro inquilinos destina el 30% de su ingreso al pago del alquiler, pero otro 25% del total destina entre el 60% y hasta el 100% del salario. Como consecuencia de este panorama, 1 de cada 6 hogares sufrió desalojo económico.

Cuando se consulta a los inquilinos sobre el endeudamiento, el 68% atraviesa esa situación. La mayoría lo hacer con la tarjeta de crédito, aunque el 76,1% del total lo hacen justamente para afrontar gastos relacionados al alquiler.

Al analizar los cambios en la ley de inquilinos que hizo la gestión libertaria, Muñoz explicó que "lo que querían es que la transferencia de ingresos de los inquilinos hacia los dueños de las viviendas sea mucho más grande de lo que era".

Por otra parte, el 46% de los inquilinos encuestados tiene más de un trabajo. El multiempleo es hoy moneda corriente en el país, al empeorar las condiciones laborales y por ende la percepción salarial. La encuesta también demuestra la inestabilidad laboral que adolecen los argentinos: el 15% de las personas perdió su empleo en la segunda mitad de diciembre y el 28% tuvo que sumar otro puesto para subsistir.

Fuente: Agencia DIB