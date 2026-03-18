Desocupación en alza: subió al 7,5% en el cierre de 2025

En el cuarto trimestre de 2025 la tasa de desocupación en los 31 aglomerados urbanos de Argentina se situó en el 7,5%. Es un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior: 6,4%. Asimismo, en la comparación intertrimestral, se observó una suba de 0,9 puntos porcentuales en relación con el 6,6% registrado en el tercer trimestre de 2025, siempre de acuerdo con los datos a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La población desocupada se compone de 1,1 millones de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente. Dentro de este grupo, el 75,8% cuenta con ocupación anterior, mientras que el 24,2% no posee experiencia previa o su última ocupación terminó hace más de tres años. En cuanto al tiempo de búsqueda, el 30,9% de los desocupados lleva más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral.

Al desagregar los datos por sexo y edad, la tasa de desocupación más alta se encuentra en los jóvenes de 14 a 29 años, alcanzando el 16,8% en mujeres y el 16,2% en varones. En contraste, para los grupos de edades centrales (30 a 64 años), las tasas son significativamente menores: 5,3% para las mujeres y 4,5% para los varones. En términos de parentesco, el 46,7% de los desocupados son hijos y el 30,2% son jefes o jefas de hogar.

Indec: tasa de empleo

Siempre según el Indec, la tasa de empleo se ubicó en el 45%, lo que representa a 13,5 millones de personas ocupadas. Dentro de esta población, los asalariados constituyen el 71,5% (9,7 millones), de los cuales el 63,7% cuenta con descuento jubilatorio y el 36,3% carece de él. Por su parte, los trabajadores no asalariados representan el 28,5%, donde la categoría de "cuenta propia" es predominante con un 86,9% dentro de ese subgrupo.

Respecto a la intensidad de la ocupación, el 56,5% son ocupados plenos, mientras que el 29,2% son sobreocupados (trabajan más de 45 horas semanales). La subocupación horaria, que comprende a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más, se sitúa en el 11,3%.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires presenta la tasa de desocupación más elevada con un 8,6%, seguido por la región Pampeana con un 7,7%. Las tasas más bajas se registraron en el Noroeste (4,2%), la región de Cuyo (4,9%) y la Patagonia (4,8%). Si se divide por tamaño de aglomerado, aquellos con 500.000 o más habitantes tienen una desocupación del 8%, mientras que en los de menos de 500.000 habitantes es del 4,7%.