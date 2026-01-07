El dólar oficial aceleró baja y ya borró más de la mitad de la suba del debut de las nuevas bandas

El dólar oficial cerró con una sólida baja este miércoles y borró tres cuartas partes de la suba del viernes con el debut de las nuevas bandas cambiarias. En ese contexto, el gobierno continúa el proceso de acumulación de reservas, con una nueva participación compradora en el mercado, a la par de que esta mañana se confirmó el REPO para completar el pago a los bonistas del viernes.

El tipo de cambio mayorista se ofreció a $1.460, una baja de $7,50 respecto al cierre de ayer, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria se ubica en 4,1%.

En el Banco Nación (BNA) cerró a $1.485 para la venta, mientras que en el mercado informal, el dólar blue se ofreció a $1.515, según el relevamiento de Ámbito a las cuevas de la city. Por otro lado, el dólar cripto se ofrece a $1.532,71, según Bitso.

Dentro del sector financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.532,08, una baja de 0,5% respecto a la rueda anterior. Mientras, el dólar MEP cede 0,2% a $1.495,16.

El tramo de futuros cerró con una tendencia a la baja. Para fines de enero se espera un dólar mayorista a $1.486,50, mientras que para junio se lo proyecta a $1.663.

El Central consolida la compra de dólares

En paralelo, el Banco Central retomó las compras de dólares en el mercado oficial y registró su segunda jornada consecutiva de intervención positiva. La autoridad monetaria adquirió cerca de u$s83 millones, luego de haber sumado u$s21 millones el lunes. De este modo, acumuló compras por u$s104 millones en los primeros dos días de la semana, algo que no se observaba desde hacía casi diez meses.

Las operaciones se enmarcan en el programa de acumulación de reservas que el BCRA anunció y puso en marcha formalmente desde el 1 de enero. Como resultado de estas compras y del impacto de la suba en las cotizaciones internacionales de los activos, las reservas brutas crecieron u$s787 millones y cerraron en u$s44.187 millones.

Desde el mercado interpretan que el Central estaría recomponiendo liquidez en un contexto en el que continúa absorbiendo pesos, principalmente a través de la colocación de instrumentos dólar linked y la recompra del bono T30E6.

El REM, el foco del mercado este miércoles

Mientras tanto, crece la expectativa en la city por la actualización de las proyecciones macroeconómicas. Este miércoles se conocerá el nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, que permitirá evaluar si los analistas mantienen o ajustan sus previsiones de inflación y tipo de cambio tras la implementación del nuevo esquema cambiario.

El REM de noviembre había sorprendido al alza, al mostrar un deterioro en las proyecciones inflacionarias para el cierre de 2025. En ese informe, los analistas estimaron un IPC del 2,3% para noviembre, 0,4 puntos por encima del relevamiento previo. Sin embargo, el dato oficial del INDEC terminó siendo aún mayor, con una inflación del 2,5%.

De cara a los próximos meses, el consenso anterior anticipaba un sendero de desaceleración gradual, con un IPC del 2,1% en diciembre y una convergencia hacia el 1,5% en mayo. Resta saber si el nuevo REM ratifica ese escenario, en un contexto en el que las primeras estimaciones privadas para diciembre oscilan entre el 2,3% y el 2,5%. De confirmarse, la inflación anual rondaría el 31%.