Realizarán un operativo de bloqueo en el barrio CECO I por un nuevo caso sospechoso de Coqueluche | Infoeme
Miércoles 07 de Enero 2026 - 16:21hs
29°
Miércoles 07 de Enero 2026 - 16:21hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  comunidad
 - 7 de Enero de 2026 | 15:47

Realizarán un operativo de bloqueo en el barrio CECO I por un nuevo caso sospechoso de Coqueluche

Se llevará a cabo en la mañana de este jueves 8 de enero, desde la Dirección de Epidemiologia y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este jueves 8 de enero se llevará a cabo en el barrio CECO I un dispositivo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Comprenderá el sector delimitado por las calles Azopardo, Tierra del Fuego, Río Negro y Cortés.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME