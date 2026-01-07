Este jueves habrá cortes de tránsito por la Correcaminata Nocturna

Este jueves se llevará a cabo la primera edición del 2026 de la Correcaminata Nocturna, evento enmarcado en “Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas organizadas desde el Municipio con el objetivo de seguir disfrutando de la ciudad y las localidades durante las vacaciones. Desde la Subsecretaría de Deportes se detalló que ya son más de 400 las personas anotadas y que la inscripción sigue abierta.

En ese marco, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se desplegará durante dicha jornada un dispositivo preventivo para permitir el normal y seguro desarrollo del evento, que tendrá como punto de encuentro el Centro Cultural Municipal San José.

Al respecto, se detalló que la interrupción vehicular en el sector se iniciará desde las 17 horas, sobre los cruces de Riobamba y Belgrano y de Cerrito y Dorrego. Permanecerán, aproximadamente, hasta las 22:30 horas.

De manera paralela, desde las 20:15 se realizarán otra serie cortes para permitir el normal y seguro desarrollo de la prueba. Serán en las siguientes intersecciones:

_ Maipú y Vélez Sarsfield

_ Cerrito y Bolívar

_ Hornos y Wagner Clar

_ C. Suárez y Riobamba

_ Cerrito y San Martin

_ Cerrito y Sargento Cabral

_ Colón y Riobamba (Media Calzada)

_ Colón y A. Brown (Media Calzada)

_ Lavalle y A. Barros

_ Lavalle y Necochea

_ Lavalle y Belgrano

_ Lavalle y General Paz

_ Lavalle y Hornos

_ Lavalle y Vélez Sarsfield

La interrupción vehicular en cada uno de esos sitios será, aproximadamente, hasta las 22 horas.