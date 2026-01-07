Los puertos bonaerenses aumentaron su operatoria un 10,1% en 2025

Durante los primeros nueve meses de 2025, los puertos bonaerenses bajo consorcio de gestión provincial aumentaron la movilización de carga a granel en un 10,1% con relación al mismo período de 2024, según relevó el reciente informe de Monitoreo Portuario.

En ese sentido, el informe trimestral difundido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense detalló que al tercer trimestre de 2025 se movilizaron 41,9 millones toneladas de carga que incluyen materiales sueltos como granos, pesca, combustible y otros commodities.

Asimismo, el monitoreo portuario también registró un gran crecimiento en el sector de contenedores, puesto que se movilizaron un total de 395.419 en los primeros nuevos meses de 2025, un 77,4% más que en 2024.

“El crecimiento de contenedores obedece a la incorporación de dos nuevos servicios de carga contenerizada durante 2025 y a la recuperación de servicios de trasbordo a Paraguay, cuya actividad había sido sensiblemente afectada. Por su parte, el aumento de toneladas movilizadas responde al incremento de exportaciones de carga a granel”, detallaron desde la cartera que conduce Augusto Costa.

En detalle, un total de 6.197 busques fueron operados en los puertos bonaerenses hasta el tercer trimestre de 2025. De los cuales 2.565 fueron en Mar del Plata; 1.557 en Dock Sud; 630 en Bahía Blanca; 452 en La Plata; 381 en San Nicolás; 276 en Coronel Rosales; 267 en Quequén y 69 en San Pedro.

Es preciso mencionar que, el movimiento de buques se incrementó en un 12,9% y el de camiones, un 24,5%. Estos datos representan la importancia operativa de los puertos bonaerenses y la generación de empleo que se produce alrededor del ámbito portuario.

En ese marco, desde el gobierno de Axel Kicillof remarcaron que en 2025 “se optimizó la eficiencia en la operatoria de los puertos bonaerenses”. “En respuesta al crecimiento de la producción proveniente de Vaca Muerta creció 19,4% la capacidad de su almacenamiento, resultado de las inversiones realizadas en el puerto de Coronel Rosales”, indicaron.

Los principales productos movilizados de carga a granel y/o general fueron de los rubros de petróleo crudo, combustibles líquidos y gases (48%) y cereales y oleaginosas (36%). Además, se movilizaron por los puertos provinciales otros productos tales como fertilizantes, químicos, arenas y pescado, moluscos y crustáceos.

El Monitor Portuario es una política pública realizada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia, que depende de la cartera productiva provincial y tiene como objetivo el relevamiento y la sistematización de los principales datos que surgen de la actividad de los puertos públicos, para producir estadísticas que permitan la eficiente toma de decisiones y la planificación portuaria desde una mirada estratégica integral.