Colonia Hinojo: se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche

El Municipio informó que en la mañana de este miércoles desde las 9:30 se realizará en Colonia Hinojo un dispositivo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Según detallaron, el operativo se concretará en el sector delimitado por las avenidas Unión de Los Pueblos y Libertad, y las calles San Martín y Scharle en una tarea conjunta entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

"Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también de esquemas de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado", indicaron.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.