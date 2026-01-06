El INDEC estrena un nuevo método de medición de la inflación: cómo funciona

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) puso en marcha una nueva metodología para medir la inflación en la Argentina, mediante una actualización integral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que modificará la canasta de bienes y servicios y redefinirá las ponderaciones de cada rubro, con el objetivo de reflejar de manera más fiel los hábitos de consumo actuales de los hogares.

Es preciso mencionar que, este cambio en la medición de la inflación comenzará a impactar en los datos oficiales que se difundirán a mediados de febrero, ya que la decisión marca el cierre de un ciclo metodológico que llevaba más de siete años sin alteraciones sustantivas, al considerar que la última actualización del IPC había quedado desfasada frente a las transformaciones profundas en la estructura del gasto familiar, en un contexto atravesado por cambios tecnológicos, variaciones en los precios relativos y una mayor incidencia de servicios que hoy ocupan un lugar central en la vida cotidiana.

En tanto, el nuevo esquema fue diseñado por el INDEC durante 2025 bajo la conducción de Marcos Lavagna y, si bien su desarrollo técnico se inició a comienzos de ese año, su aplicación efectiva quedó supeditada a la evaluación y validación del Ministerio de Economía, que realizó pruebas internas durante varios meses para analizar su consistencia y el impacto potencial sobre las mediciones mensuales.

Según el cronograma oficial, el índice correspondiente a diciembre de 2025 será el último elaborado con la metodología vigente hasta ahora, por lo que el cambio comenzará a verse reflejado formalmente en los registros de inflación de 2026, dando inicio a una nueva etapa en la forma de medir la evolución de los precios minoristas.

En tanto, el núcleo de la modificación está puesto en la actualización de la canasta de bienes y servicios, ya que el nuevo IPC ajustará el peso de cada rubro en función de patrones de consumo más recientes, lo que implica que algunos sectores ganarán relevancia dentro del índice del INDEC, mientras que otros perderán incidencia en el cálculo final.

Entre los aumentos más significativos se encuentra el rubro Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, que pasará de representar alrededor del 9,4% del gasto de los hogares al 14,5%, es decir un incremento de 5,1 puntos porcentuales, una variación que refleja el mayor peso que tienen hoy las tarifas y los servicios básicos en el presupuesto familiar.

En la misma línea, Transporte también incrementará su participación dentro del nuevo índice, al subir del 11% al 14,3%, lo que permitirá capturar con mayor precisión el impacto de los costos asociados a la movilidad tanto en el transporte público como en el uso de vehículos particulares.

Otro de los cambios relevantes se dará en Comunicaciones, un rubro que incluye telefonía móvil, internet y otros servicios digitales, y que duplicará su ponderación al pasar del 2,8% al 5,1%, en sintonía con la creciente centralidad que tienen estas prestaciones en la vida diaria y en el gasto mensual de todos los hogares.

En contraposición, algunos segmentos tradicionales perderán peso relativo dentro del nuevo IPC del INDEC, ya que Alimentos y bebidas no alcohólicas bajarán del 26,9% al 22,7%, mientras que Prendas de vestir y calzado reducirán su participación del 9,9% al 6,8%, al tiempo que Restaurantes y hoteles caerán del 9% al 6,6%, lo que reflejará una reconfiguración del consumo de los argentinos.