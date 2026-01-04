En enero los tarifazos treparán hasta 36% en la luz y 54% para el gas

El Gobierno nacional inaugura el 2026 con un nuevo tarifazo en enero. Los aumentos treparán hasta 36% para las boletas de luz y 54% para las tarifas de gas que se extenderá a todos los sectores sociales, ya que se restringirá la tarifa social, que antes se calculaba en base a un solo ingreso y ahora se ampliará a todo el grupo familiar.

Además, según explicaron desde la administración mileísta, se reemplazará el precio diferencial de cada unidad de garrafa por un subsidio de manera directa. El mismo equivaldrá solo a una media garrafa por mes. No obstante, se pagará tarifa plena cuando se supere el tope reducido de consumo subsidiado.

“Las facturas promedio van a ser de 60 a 70 mil pesos de mínima y de ahí para arriba. ¿Cuánto más? Dependerá de lo que consuman, por quita de subsidio tendrán un incremento mensual y por el fondo fiduciario para hacer obras, otro”, explicó el director de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano.

Vale precisar que, el tarifazo afectará a más de 7 millones y medio de hogares en todo el país, que pasarán a pagar el millón de BTU (unidad de medida) unos USD 40, USD 50 y hasta USD 60, cuando debería valer unos USD 2.3, mientras que el megavatio que vale menos de USD 20, en las facturas llegará hasta casi los USD 100.

“El 60% de la generación de energía eléctrica se hace con gas, entonces estamos pagando precios internacionales por commodities como el gas y petróleo que sacamos de la Patagonia. Y las empresas tienen además otra ventaja con la gestión de los libertarios: no les van a cobrar el 100% de las multas por cortes de energía eléctrica”, agregó Bassano.

A su vez, a los incrementos por quita de subsidios, “hay que agregarle los aumentos mensuales que, últimamente, estuvieron por encima de la inflación y no van a cesar: más de 3%”, la abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores, Fernanda Lacey, en dialogo con Página 12, con respecto al tarifazo en los servicios públicos para el mes de enero.

De esta manera, los hogares dejarán de clasificarse por ingresos bajos, medios y altos y pasarán a dividirse entre los con y sin subsidios. Los únicos beneficiarios activos serán quienes cobren hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) mensuales, alrededor de $3.77 millones.

Cabe destacar que, la decisión de quitar la segmentación de tarifas afectará principalmente a usuarios de ingresos medios que perderán el beneficio, ya que antes el tope máximo era de 3.5 CBT, unos $4.4 millones.

Con respecto a los subsidios, según la publicación oficial, no será necesario inscribirse nuevamente para mantener la bonificación en las tarifas de luz y gas. El Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) se conformará con los datos del registro creado en 2022.