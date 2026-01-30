Transporte Público de Pasajeros: El Municipio inició actuaciones por diversas infracciones

El Municipio de Olavarría lleva a cabo de manera permanente trabajos preventivos y de control del servicio de transporte público de pasajeros, una medida que abarca el funcionamiento de colectivos, taxis y remises de nuestra ciudad para constatar el cumplimiento no sólo de las normativas vigentes, sino también contratos y condiciones que requieren sus usuarios y usuarias.

Las tareas son realizadas desde la Secretaría de Protección Ciudadana, a través de la Coordinación de Transporte, mediante controles que se llevan a cabo en diferentes días y horarios, pero con especial énfasis en las denominadas “horas pico”, para verificar el correcto cumplimiento en las frecuencias del transporte público de pasajeros, en las distintas líneas del servicio urbano.

En ese marco, se logró llevar a cabo tres constataciones sobre diferentes líneas por incumplimiento de las frecuencias de recorrido, conforme con lo establecido en las Ordenanzas Municipales 4356/18 y 4367/19.

De manera paralela, también se detectó la actividad de vehículos particulares que eran utilizados como remises, sin contar con la habilitación correspondiente, lo que se traduce además en una infracción a la Ley Nacional de Tránsito, la N° 24.449.

Vale destacar, por último, que también se controló la correcta utilización de las paradas exclusivas para Taxis.

Las actas labradas fueron puestas a disposición tanto del Juzgado de Faltas Municipal como de la Subsecretaría de Asuntos Legales, para que sigan sus respectivos cursos administrativos.