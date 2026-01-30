Transporte Público de Pasajeros: El Municipio inició actuaciones por diversas infracciones | Infoeme
Viernes 30 de Enero 2026 - 20:50hs
29°
Viernes 30 de Enero 2026 - 20:50hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 30 de Enero de 2026 | 19:30

Transporte Público de Pasajeros: El Municipio inició actuaciones por diversas infracciones

El Municipio de Olavarría lleva a cabo de manera permanente trabajos preventivos y de control del servicio de transporte público de pasajeros, una medida que abarca el funcionamiento de colectivos, taxis y remises de nuestra ciudad para constatar el cumplimiento no sólo de las normativas vigentes, sino también contratos y condiciones que requieren sus usuarios y usuarias.

Las tareas son realizadas desde la Secretaría de Protección Ciudadana, a través de la Coordinación de Transporte, mediante controles que se llevan a cabo en diferentes días y horarios, pero con especial énfasis en las denominadas “horas pico”, para verificar el correcto cumplimiento en las frecuencias del transporte público de pasajeros, en las distintas líneas del servicio urbano.

En ese marco, se logró llevar a cabo tres constataciones sobre diferentes líneas por incumplimiento de las frecuencias de recorrido, conforme con lo establecido en las Ordenanzas Municipales 4356/18 y 4367/19.

De manera paralela, también se detectó la actividad de vehículos particulares que eran utilizados como remises, sin contar con la habilitación correspondiente, lo que se traduce además en una infracción a la Ley Nacional de Tránsito, la N° 24.449.

Vale destacar, por último, que también se controló la correcta utilización de las paradas exclusivas para Taxis.

Las actas labradas fueron puestas a disposición tanto del Juzgado de Faltas Municipal como de la Subsecretaría de Asuntos Legales, para que sigan sus respectivos cursos administrativos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME