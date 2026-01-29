Ferro y Loma Negra, los campeones de la “Copa Loma Negra”

Ferro y Loma Negra se consagraron campeones de la 1° edición de la “Copa Loma Negra” organizada por la Subcomisión de Fútbol Menor de la entidad de Villa Alfredo Fortabat.

En el predio del “Celeste” hubo mucha actividad desde el pasado domingo y en las últimas horas se jugaron las definiciones.

En la categoría Sub13, el título fue para Ferro al imponerse a Estudiantes. Había sido 1 a 1 en el tiempo regular y festejo “Carbonero” 4 a 2 en la definición.

Por otro lado, en Sub15, la consagración fue para el local. El “Celeste” que derrotó por penales a Embajadores tras haber igualado 1 a 1. En los penales, fue 5 a 4.