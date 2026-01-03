El Municipio realizó la limpieza de un terreno que sufrió un incendio | Infoeme
Sabado 03 de Enero 2026 - 18:18hs
24°
Sabado 03 de Enero 2026 - 18:18hs
Olavarría
24°
 - 3 de Enero de 2026 | 18:07

El Municipio realizó la limpieza de un terreno que sufrió un incendio

En la mañana de este sábado equipos de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio llevaron a cabo la limpieza de una vivienda ubicada sobre avenida Pringles 1130, donde días atrás se registró un incendio y se detectó una gran cantidad de acumulación de basura. 

Precisamente, atendiendo a las particularidades del caso, se desplegó un dispositivo que incluyó la labor articulada de más de 20 personas, que llevó adelante el retiro de materiales que se hallaban tanto en el frente como en la parte posterior del inmueble. 

Se dispuso la colocación de 4 contenedores, que fueron llenados con distintos tipos de residuos. A la par, también se completaron camionetas municipales, cuyos materiales fueron llevados al Relleno Sanitario Municipal. 

Estuvieron presentes la Subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana y el Subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas. 

Los trabajos continuarán en las próximas horas desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

