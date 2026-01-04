Vacaciones en el exterior: ¿qué productos de origen animal y vegetal se pueden traer al país? | Infoeme
Domingo 04 de Enero 2026 - 22:42hs
18°
Domingo 04 de Enero 2026 - 22:42hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  nacionales
 - 4 de Enero de 2026 | 21:21

Vacaciones en el exterior: ¿qué productos de origen animal y vegetal se pueden traer al país?

Según el Senasa, quienes vacacionen en el exterior, en el regreso deben estar atentos al momento de decidir traer al país productos de origen animal y vegetal.

Vacaciones de verano: muchos turistas eligen viajar al exterior y después hay que volver, con presentes o bien con adquisiciones para uno mismo. Sin embargo, el Senasa recuerda que hay determinados productos que no se pueden traer al país, sin la correspondiente autorización.

 

La Resolución 295/99 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria establece un listado positivo de productos de origen animal y vegetal autorizados a ingresar sin inconvenientes, como las conservas de pescado, de cerdo, de aves; los frutos o vegetales procesados o mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite, entre muchos otros, siempre que sea en cantidades acordes al consumo personal y debidamente envasados y rotulados de fábrica.

El organismo sanitario reforzó su presencia durante el período de vacaciones en más de 110 pasos fronterizos fluviales y marítimos, terrestres y aeropuertos en los que está presente. Y recomienda a los pasajeros informarse antes de viajar, a fin de evitar demoras e inconvenientes al ingresar o regresar al país.

Según recordó, personal del Senasa podrá revisar el equipaje o los vehículos con el fin de verificar que no se transporten productos de riesgo sanitario: en caso de que se produzca una detección, los agentes deberán labrar un acta, decomisar la mercadería y desnaturalizarla de forma segura, en presencia del usuario.

Son parte de las acciones que lleva a cabo el Senasa para proteger el estatus zoofitosanitario, la calidad de la producción agropecuaria nacional y la salud de las personas, y para contribuir a mantener abiertos los destinos a los que llegan los productos agroalimentarios argentinos.

Fuente: Agencia DIB

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME