Lanzan un libro sobre la histórica conferencia de prensa de Los Redondos en Olavarría

“Este libro reúne diferentes narrativas en torno a un hecho tan singular como revelador: la conferencia de prensa que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofreció en la ciudad de Olavarría, en agosto de 1997, luego de la prohibición oficial de sus recitales. No fue una rueda de prensa más. Fue un acontecimiento de carácter político, cultural y afectivo que aún resuena”, sostiene Pablo Amadeo en la introducción al flamante Tu aliento vas a proteger. Un libro sobre la conferencia de Los Redondos en Olavarría, que compiló para la editorial platense Cámara Oscura, para su serie Libros Improbables.

La transcripción de esos veinte minutos y monedas en los que el Indio Solari, acompañado por Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Skay Beilinson y la Negra Poli, prácticamente monologó frente a las cámaras de Crónica TV, Telefé, TN y un par de canales más, es el corazón del libro.

Sin embargo, aclara, Amadeo, la secuencia de los textos propone un recorrido en capas. “En primer lugar, el prólogo de Walter Lezcano sitúa la escena con fuerza y precisión: una banda que nunca se rindió al show televisivo, que construyó su mitología desde la independencia y que, por única vez, se vio obligada a ‘dar la cara’ ante las cámaras. Lezcano traza el mapa ideológico de esa decisión forzada, piensa sus implicancias y subraya el carácter irrepetible de aquel episodio”, adelanta.

Luego de la transcripción de la conferencia, llega el ensayo de La Inca (Natalí Incaminato), titulado El Carpe diem de Solari”. “Ella aporta una lectura lúcida y sensible sobre la poética del Indio. Indaga en las tensiones entre contracultura, deseo y política, entre placer y melancolía, entre fiesta y pérdida. A través del análisis de letras y gestos, reconstruye la matriz lírica que atraviesa los noventa y la inserta en un contexto histórico que va del ocaso de las utopías colectivas a la irrupción del neoliberalismo, subrayando cómo en ese escenario Los Redondos afirman un hedonismo civil que se constituye en acto de resistencia”, describe el compilador.

Llega el turno de un testimonio en primera persona. “Dieciséis o diecisiete años tenía [el periodista platense] Sebastián Benedetti cuando estrechó la mano del Indio en la puerta del Hotel Savoy de Olavarría. Porque existió un “after conferencia”, claro, y fue en el llano de la calle Mariano Moreno al 2800”, explica Amadeo. “Ahí, en torno a decenas de vidas breves que estallaban en una ciudad fría, la voz del predicante logró lo que –a todas luces– parecía imposible: traer calma, pero sin dejar de soplar las brasas en los corazones. Y Sebastián estuvo ahí, por eso nos habla de M. y el sermón de la llanura: un relato afectivo y en directo, construido con fragmentos esquivos a la memoria, un elogio a la amistad y a los rituales de iniciación”.

El texto de Claudia Rafael que forma parte del libro, y que reproducimos a modo de adelanto en ROLLING STONE, fue publicado en el diario El Popular en 2015 y recupera —casi dos décadas después— los documentos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que sirvieron de fundamento para la prohibición del recital. “Claudia retrata el aparato de vigilancia que aún en democracia actuaba con lógicas heredadas del terrorismo de Estado”, argumenta el compilador. “Su mirada conecta las prácticas represivas con el presente de aquella época, haciendo visible el entramado ideológico y burocrático que criminalizaba el deseo de encuentro, celebración y libertad”.

El libro cierra con una selección del Dossier de Inteligencia elaborado por la propia DIPPBA, desclasificado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y presentado en Tu aliento vas a proteger como pieza documental. “Es el eco institucional de una política del miedo, un archivo que, con su torpeza analítica y su obsesiva clasificación, revela los métodos con que el poder intentó –un último secuestro– capturar aquello que no comprendía: la energía vital de una comunidad movilizada por el deseo, la poesía y la música”, concluye Amadeo.

