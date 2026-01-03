ANSES renueva el bono mensual a jubilados: ¿de cuánto será el monto el primer mes del año?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene cronograma de pago confirmado para el primer mes del año 2026 con fechas establecidas para cada uno de los grupos que percibirán el haber mensual con aumento. Jubilados y pensionados de la mínima comenzarán a cobrar desde la próxima semana, junto a ciertos grupos de beneficiarios de las asignaciones familiares.

La fecha prevista para el inicio de los pagos de la ANSES es el viernes 9 de enero cuando jubilados y pensionados que cobran la mínima comiencen a ver reflejado en sus cuentas bancarias el pago de acuerdo con la terminación del DNI. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el organismo previsional renovó el cupo mensual del bono que viene entregando cada mes desde hace dos años.

¿De cuánto será el monto del bono de la ANSES en enero de 2026?

La ANSES confirmó que seguirá pagando el bono mensual a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, pero el monto se mantiene en $70.000 mensuales.

Sumado al haber mínimo establecido en los $349.299,32, en el cual se incluye el 2,74% de aumento, más el bono de $70.000, el haber escala a los $419.299,32.

Calendario completo de ANSES para enero de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas__IP__

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo