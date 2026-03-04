Virus del Papiloma Humano: la vacuna y el uso de preservativo, claves en la prevención

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial del Virus del Papiloma Humano (VPH), patógeno de transmisión sexual que puede causar desde verrugas benignas en la zona genital y anal hasta cáncer de cuello de útero.

Estas fechas son importantes para que estos temas estén en agenda y la población se concientice sobre la prevención del contagio, para poder evitar enfermedades graves a futuro.

En tanto, desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaron que 8 de cada 10 personas sexualmente activas estarán en contacto con el VPH en algún momento de su vida. Sin embargo, estos números no suponen que todos los casos desarrollen la enfermedad, ya que la mayoría de las infecciones desaparecen solas.

El VPH se transmite por mantener prácticas sexuales sin cuidado, es decir, sin uso de preservativo o campo de látex. Es un virus muy común en la población y altamente transmisible.

Así, como en todas las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), usar profilácticos reduce el riesgo de transmisión.

Vacunación

Desde hace unos años existe la vacuna contra el VPH, que se aplica a partir de los 11 años. Esta vacuna es segura, gratuita y previene el cáncer de cuello uterino. Se la deben aplicar no solo mujeres, sino todos los géneros.

Estrategia de vacunación

- Única dosis a los 11 años.

- En caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

- En caso de no haber realizado o completado el esquema de vacunación:

. Única dosis de vacuna hasta los 20 años.

. Dos dosis con seis meses de intervalo, en caso de inicio de esquema entre los 21 a 26 años.

- Como estrategia adicional se recomienda la vacunación contra VPH para personas que tengan entre 11 y 26 años y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

. Ser portador de VIH.

. Haber sido trasplantadas.

. Tener Lupus Eritematoso Sistémico (LES).

. Tener Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

. Tener Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

. Presentar enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras.

Cáncer de cuello: Papanicolau regular

Las infecciones por el VPH son la principal causa de cáncer del cuello del útero, patología que puede tardar 20 años o más en desarrollarse después de una infección.

Debido a que el cáncer del cuello del útero en estadio temprano no causa síntomas, es vital que las mujeres se realicen pruebas de detección regulares para detectar cualquier cambio precanceroso en el cuello del útero que pueda derivar en cáncer. Las pautas actuales recomiendan que las mujeres de 21 a 29 años se hagan la prueba de Papanicolaou cada tres años, aunque uno por año también es aconsejable.

Se aconseja a las mujeres de 30 a 65 años que continúen haciéndose la prueba de Papanicolaou cada tres años o cada cinco años si también se hacen el análisis de ADN del virus del papiloma humano al mismo tiempo. Las mujeres mayores de 65 años pueden dejar de hacerse la prueba si se han obtenido resultados normales en tres pruebas de Papanicolaou seguidas o si se hicieron dos análisis de ADN del virus del papiloma humano y pruebas de Papanicolaou sin resultados anormales.