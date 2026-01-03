Cuáles son los horarios y precios de las piletas y natatorios públicos

El Municipio de Olavarría informó que ya se encuentran abiertos y habilitados para su utilización natatorios y piletas públicas, espacios abiertos y seguros que son puestos a disposición de la comunidad a partir de la coordinación y supervisión de distintas áreas municipales. En ese sentido, se invita a vecinos y vecinas del Partido a disfrutar del verano en condiciones seguras y utilizar como balnearios únicamente los espacios habilitados para tal fin.

En ese sentido, cada uno de los espejos de agua cuenta con guardavidas y servicios de emergencias para asistir ante cualquier eventualidad.

Uno de esos espacios es el Piletón del Bioparque Municipal La Máxima, que durante los fines de semana se encuentra abierto de 14 a 18 horas. El ingreso a la pileta tiene un valor de 3 mil pesos por persona, para mayores de 16 años.

Otra alternativa es la Base Bonino, cuyo sector de piletas se encuentra abierta los días domingo en el horario de 13 a 18 horas, también con un valor de 3 mil pesos para mayores de 16 años.

Vale aclarar que ambos espacios, donde de lunes a viernes se despliegan programas de verano municipales, no tienen costo para el acceso al predio ni la utilización de servicios, solo se abona el acceso a la pileta.

Otra posibilidad es el Balneario Municipal de Colonia San Miguel, que también ya se encuentra abierto para visitantes de todo el Partido y la región. El piletón del lugar se encuentra abierto en el horario de 13:30 a 20 horas.

El acceso a la pileta tiene un valor de mil pesos para personas menores de 12 años y de 2 mil para mayores. Se aclara que niños y niñas deberán ingresar acompañados de una adulto responsable.

Se aclara que de lunes a viernes el ingreso al predio es gratuito, mientras que los sábados, domingo y feriados tiene un valor de 3 mil pesos para personas mayores de 12 años. El uso de parrilla, fogones, mesas y el resto de los servicios no tiene costo adicional.