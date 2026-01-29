Farmacéuticos reclaman los pagos atrasados del PAMI, para sostener la atención a jubilados

Las principales entidades farmacéuticas del país reclamaron al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), la regularización urgente de los pagos del convenio de dispensa de medicamentos, al advertir que las demoras ponen en riesgo la provisión de tratamientos.

El planteo surgió a partir de una misiva que firmaron en conjunto la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

En ese marco, las organizaciones farmacéuticas detallaron que existen atrasos en los anticipos y saldos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Además, las entidades señalaron que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, lo que profundiza la incertidumbre en el sector.

Los referentes del sector insistieron en que el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos resulta clave para sostener la reposición permanente de medicamentos. Según explicaron los impulsores del reclamo, sin estos fondos las farmacias ven condicionada la posibilidad de garantizar la atención diaria a los afiliados.

Además, los organismos farmacéuticos advirtieron que la situación genera una inquietud creciente entre las prestadoras, ya que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda compromete la estructura operativa de muchos establecimientos.

“Todas las semanas tenemos que comprar en las droguerías para reponer los medicamentos y garantizar que los jubilados del PAMI puedan acceder a sus tratamientos sin interrupciones. Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo la presidenta de COFA, Alejandra Gómez.

En la misma línea, los representantes farmacéuticos recordaron el compromiso constante con el sistema previsional frente a los desbalances y saltos inflacionarios de los últimos años. En ese sentido, el sector destacó que ese esfuerzo también incluyó acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso a tratamientos esenciales para los adultos mayores, en un contexto de fuertes recortes en materia de salud pública.

Finalmente, las entidades reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y una previsibilidad clara para los compromisos futuros por parte de la administración de Javier Milei. A su vez, las organizaciones alertaron que la regularización resulta indispensable para preservar la atención normal de los jubilados y evitar que se deteriore un servicio clave.