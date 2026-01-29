Se realizan trabajos hidráulicos en el arroyo Tapalqué a la altura del puente de Av. Sarmiento

El Municipio de Olavarría informa que se encuentran en marcha trabajos hidráulicos en el cauce del arroyo Tapalqué, en la zona norte de la planta urbana de la ciudad.

Las tareas se desarrollan específicamente en el sector de Brown, en inmediaciones al puente de Av. Sarmiento, y forman parte de un plan de obras que se desarrolla en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Las obras que se ejecutan actualmente consisten en el retiro de sedimentos, especialmente de deposiciones de arena, que quedaron asentadas después de las últimas crecidas registradas en el Arroyo Tapalqué durante los años 2024 y 2025.

Con estos trabajos se logra recuperar la sección útil del arroyo, es decir, mejorar el sistema de drenaje, especialmente en períodos de precipitaciones intensas.

Cabe recordar que dichas tareas se encuadran en una licitación realizada desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense, para el despliegue de diversos trabajos en materia hidráulica en la región centro de la Provincia, denominado Departamento Zona V.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Hidráulica y Pavimento, se realizó la coordinación del cronograma de trabajos para que los mismos se desplieguen en distintos tramos del cauce del arroyo.