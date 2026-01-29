Con más de 9 mil vecinos encuestados, terminó la primera etapa de Análisis de Situación Integral de Salud

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS), informó que ha concretado con éxito la primera etapa del Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS), el cual permite profundizar el conocimiento sobre el perfil sanitario de la comunidad.

La subsecretaria de APS, Florencia Lestrada, informó que se alcanzó el número de 9221 vecinos encuestados y casi 3000 encuestas realizadas en todos los barrios y localidades de la ciudad, superando en más del 5% el valor mínimo que se requiere para que la muestra sea representativa.

Asimismo, Lestrada explicó que desde diciembre de 2025 y el corriente mes de enero, se trabaja en la segunda fase del ASIS, que consiste en entrevistas en profundidad a referentes barriales de todo el Partido. En este sentido, afirmó la funcionaria, el 70% de los referentes identificados ya han sido entrevistados. Se espera finalizar esta etapa y en febrero proceder al procesamiento de datos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (entrevistas).

Posteriormente, Lestrada anticipa que se realizará una triangulación con datos de los radios censales, según registros proporcionados en el Censo 2022, a los fines de elaborar un documento que se trabajará en marzo, con el objetivo de tener la investigación finalizada a finales de dicho mes. Este documento se pondrá al servicio de la comunidad, los CAPS, los trabajadores y los referentes para coordinar esfuerzos orientados a responder a las necesidades de los barrios.

“Es importante destacar que durante este proceso, los CAPS nunca cerraron, la atención no se interrumpió y las actividades normales del primer nivel de atención continuaron. Además, se sumó el esfuerzo de salir a la comunidad para las encuestas, con promotores trabajando en territorio de forma sostenida, durante un mes y medio, todos los días hábiles en un lugar diferente. El balance es muy positivo, ya que en casi dos meses se está terminando la etapa de trabajo de campo, y quedará un mes o mes y medio para el procesamiento, lo que permitirá elaborar un documento robusto sobre la situación de salud integral de la ciudad” destacó Lestrada.

Para concluir, la funcionaria expresó: “Este trabajo nos emociona. Lo que aprendemos de la gente, lo que nos suma su experiencia para direccionar las políticas es increíble, así como el compromiso que tienen como efectores independientes que operan para la mejora de la calidad de la vida”.