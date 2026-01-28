La Final de la Región Pampeana Sur, con confirmaciones | Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 28 de Enero de 2026 | 18:19

La Final de la Región Pampeana Sur, con confirmaciones

El venidero domingo, Racing se prepara para recibir a Ferro en la Final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur y en la previa, se prepara la fiesta.

El Consejo Federal definió día, horario y árbitros para los primeros 90 minutos de la Final de la Región Pampeana Sur y, por otro lado, la Comisión Directiva de Racing prepara una verdadera fiesta en el Buglione Martinese.

 

El “Chaira” recibirá a Ferro Carril Oeste de General Pico -derrotó 6 a 2 a Atlético Ayacucho- en el Buglione Martinese desde las 20:30 del domingo y será con un equipo arbitral que llegará desde Tandil.

 

Diego Novelli será el árbitro principal y estará acompañado por Lautaro Paletta, Fernando Zabalza y Camila Romero.

 

Por otro lado, y como sucediera en las últimas instancias, la dirigencia de la entidad local venderá entradas anticipadas para las tres plateas. Será el próximo sábado desde lasa 9 en la esquina de Brown y Necochea con alrededor de 2000 tickets disponibles.

 

