El 4° Festival Nocturno, con podios olavarrienses

En la jornada del último sábado hubo un nuevo festival nocturno en Azul que tuvo presencia olavarriense y podios.

Organizado por el Club Ciclista Azuleño tuvo lugar el 4° festival de ciclismo nocturno que contó con presencia de deportistas de toda la región y buen número de locales que completaron destacadas actuaciones.

 

En el evento que significó la inauguración de las nuevas luminarias hubo podios para Agustín Ferro, Francisco Posse, Jorge Olmedo, Federico Brun, Oscar Valetuto, Esteban Roldán, 

 

Los resultados:

Aficionados Menores 

1° Gonxales Gentil (Bolívar) 

2° Melo Joaquín (Las Flores) 

3° Ferro Agustín (Olavarría)

 

Máster D 

1° Tolosa Carlos (Ayacucho)

2° Ocanto Miguel (Azul) 

3° Vargas Miguel (Ayacucho) 

4° Posse Francisco (Olavarría)

5° Olmedo Jorge (Olavarría) 

 

Máster E 

1° Posse Francisco (Olavarría)

2° Olmedo Jorge (Olavarría)

3° Torres Juan (Mar del Plata) 

 

Máster B 

1° Flores Claudio (Tres Arroyos)

2° Salomón Mariano (Cañuelas) 

3° Brun Federico (Olavarría) 

 

Máster C

1° Hernández Sergio (Mar del Plata) 

2° Lobosco Javier (Trenque Lauquen) 

3° Borneo Marcelo (Azul) 

4° Amantegui Martín (9 de Julio) 

5° Valetuto Oscar (Olavarría) 

6° Salmón Mariano (Cañuelas) 

7° Ibarlucía Esteban (Olavarría) 

 

Élite

1° Seoane Gonzalo (Cachari) 

2° Jaime Nicolás (Ayacucho) 

3° Azimonti Franco (Azul) 

4° Bascur Alexis (Azul) 

5° Roldán Esteban (Olavarría) 

 

Máster A Y Sub23

1° Jaime Nicolás (Ayacucho) 

 

Damas 

1° Posse Charo (Olavarría) 

2° Hernández Lucrecia Olmedo Jorge (Olavarría) 

3° Azimonti Abril (Azul) 

4° Pagano Selva (Rauch) 

5° Posse Ludmila (Olavarría)

 

Fuente: Prensa C.C.A.

 

