Milei en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"

El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata y retomó el contacto directo con sus seguidores al encabezar una nueva parada del denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida federal con la que agradece el respaldo recibido en las últimas elecciones.

Minutos después de las 20 arribó al hotel céntrico donde se aloja y, cerca de las 21.27, comenzó a caminar por la zona de Avellaneda y Güemes, rodeado por una multitud de simpatizantes.

“Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, dijo el Presidente. Destacó la Ley de Glaciares y la reforma laboral y confirmó que enviarán la modificación de la Ley Penal Juvenil. “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sentenció.

La recorrida por Mar del Plata

En la recorrida, el líder libertario se movió en medio de una multitud de simpatizantes que se acercó para expresarle afecto. Fue acompañado por su hermana, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el armador político y actual diputado bonaerense, Sebastián Pareja, entre otros colaboradores.

El mandatario avanzó entre cánticos y muestras de apoyo, aunque también se registraron reclamos aislados de vecinos. “Milei, querido, el pueblo está contigo”, fue una de las consignas que se repitieron durante la recorrida.

La visita se produce tras su regreso del Foro Económico Mundial de Davos, donde compartió agenda con líderes internacionales y empresarios, y marca el inicio de una serie de actividades políticas en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para el 2 de febrero.

Actividades en la playa y Derecha fest

Se confirmó que mañana el Presidente participará de actividades en la playa. Además, Milei encabezará una nueva edición “La Derecha Fest”, un encuentro en el balneario Horizonte que contará con dirigentes y referentes afines al oficialismo.

La jornada se desarrollará desde las 19.30 en el balneario Horizonte, donde Milei será la principal atracción ante un público afín. El programa contempla la presencia de oradores como Guillermo Montenegro, el pastor evangelista Gabriel Ballerini, la referente provida Patricia Soprano, el escritor y biógrafo Nicolás Márquez y Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro. La conducción estará a cargo de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

El líder libertario también tendrá tiempo para ir a ver la obra de su ex pareja, Fátima Flórez. (DIB)