Establecimientos maternales del Servicio Penitenciario Bonaerense continuarán recibiendo solicitudes de inscripción

Ante la existencia de vacantes para el ciclo lectivo 2026, los establecimientos maternales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) continuarán recibiendo solicitudes de inscripción.

En esta ocasión, según indicaron desde la Dirección de Establecimientos Preescolares, los interesados podrán anotar a los niños y niñas en los establecimientos maternales Los Peques de La Plata, Las Palomitas de Los Hornos, Los Luceritos de Batán, Ardillitas de Sierra Chica y Sonrisas de Florencio Varela.

Asimismo, las actividades en los establecimientos maternales Los Peques, Las Palomitas y Sonrisas iniciarán el día 4 de febrero, mientras que Los Luceritos y Ardillitas comenzarán el día 2 de febrero.