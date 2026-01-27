Casi toda la provincia de Buenos Aires continúa bajo alertas por las elevadas temperaturas

El calor agobiante no da tregua: gran parte del país, incluida casi toda la provincia de Buenos Aires, continúa bajo alertas amarillas y naranjas por las elevadas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De ese modo, se mantienen las alertas para zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En el caso del territorio bonaerense, está bajo alertas por temperaturas elevadas prácticamente toda la provincia a excepción de la franja costera oceánica. La zona que tienen alerta naranja, en tanto, comienza en el sur del Gran Buenos Aires y de allí continúa de forma casi recta hasta el oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredón.

Qué implica cada nivel de alerta

Alerta amarilla:

La alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo con el sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja:

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Recomendaciones del SMN

Las sugerencias para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud: