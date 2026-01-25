Del encierro a la bandera: cuando la cultura y la inclusión social transforman

Una obra artística realizada por personas privadas de su libertad alojadas en la Unidad 7 de Azul, dio lugar a un reconocimiento cultural, la entrega de la Bandera Nacional y un acto institucional que pone en valor la inclusión social, la identidad y la reparación simbólica.

En el marco del Concurso “San Martín fuera del Bronce”, desarrollado durante 2025 en los Pabellones Literarios de las unidades bonaerenses, la Unidad N° 7 de la ciudad de Azul resultó acreedora de una Bandera Nacional de flameo para su mástil principal, tras la Mención Especial otorgada a una persona privada de la libertad allí alojada.

Dicha distinción fue concedida a Pablo, un interno alojado en el pabellón literario N°2, por la realización de una obra pictórica con el rostro del General José de San Martín, la cual fue destacada por su calidad artística, profundidad simbólica y valor cultural.

Si bien el trabajo no integró la instancia final del concurso general debido a la gran cantidad de obras recibidas a nivel provincial, al momento de la evaluación la Asociación Cultural Sanmartiniana “Pago de Los Arroyos” resolvió premiar la obra por fuera del certamen. En ese marco, el autor fue contactado por intermedio del supervisor provincial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Javier Segura, quien actuó como nexo institucional.

Como parte de este proceso, se propuso que la obra fuera expuesta en la Casa Bogado y en distintas muestras organizadas por la Asociación Cultural Sanmartiniana, incluyendo espacios vinculados al Instituto Nacional Sanmartiniano. La propuesta fue aceptada por el autor que donó el cuadro a la Asociación Cultural, con la condición de que se realizaran dos copias de la obra: una destinada al pabellón literario al que pertenece y otra a la escuela de la unidad, fortaleciendo así el acceso a la cultura y el valor pedagógico del arte dentro del contexto institucional.

En ese contexto, Javier Segura, en representación del presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Luis Simonetti y la gestora cultural, Gabriela Ríos, entregó la Bandera Nacional de flameo al establecimiento penitenciario.

La Bandera Nacional fue confeccionada por personas privadas de la libertad de la Unidad 3 de San Nicolás, quienes, a través del trabajo colectivo y el compromiso sostenido, eligieron transformar el tiempo de encierro en un acto de reparación simbólica hacia la sociedad, resignificando valores, identidad y pertenencia nacional mediante la elaboración de uno de los símbolos más representativos de nuestra historia y cultura.

Durante la jornada se llevó a cabo el cambio e izamiento de la Bandera Nacional, acto a cargo de la directora de la Unidad 7, Vanesa Bahl quien estuvo acompañada por el subdirector de Régimen, Eduardo Ramírez; el subdirector de Seguridad, Carlos Wilhelm; el subdirector de Inclusión Social, Matías Silva; el subjefe de Vigilancia, David Waimann; el coordinador del Área de Resguardo, Agustín Brunand, y personal penitenciario presente.

Desde una mirada de inclusión social, este reconocimiento pone en valor el acceso a la cultura, la educación y la expresión artística como herramientas fundamentales para la reconstrucción subjetiva, el fortalecimiento de la responsabilidad social y los procesos de reinserción, reafirmando que incluso en contextos de encierro es posible construir ciudadanía, identidad y compromiso con los valores que nos representan como nación.

Fuente: SPB.