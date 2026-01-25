Bastian fue operado por sexta vez y le practicaron una traqueotomía | Infoeme
Bastian fue operado por sexta vez y le practicaron una traqueotomía

Según el parte del Hospital Victorio Tetamanti, el niño Bastián Jerez de encuentra "estable". Está internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por sexta vez, al tiempo que se le realizó una traqueotomía.

Según el parte médico que difundió el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, de Mar del Plata, en la operación se realizó una “fijación cervical” y tras la intervención, el menor se encuentra “estable”.

Bastian se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en la unidad de terapia intensiva tras el brutal choque ocurrido el pasado 12 de enero, cuando viajaba con su padre -y aparentemente sin los elementos de protección correspondientes- a bordo de un UTV que chocó contra una camioneta Amarok en la zona de “La Frontera”.

