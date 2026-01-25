Necochea: Actitud Solidaria 2026 recaudó $35 millones para los hospitales de la ciudad

El Parque Miguel Lillo fue el escenario de la séptima edición de, una iniciativa de Necochea en la que siempre tiene como ganadores a los deportistas que se sumaron, el compromiso comunitario y los hospitales públicos de la ciudad.

La competencia contó con más de 800 participantes y una recaudación que superó los 35 millones de pesos que será destinada a las cooperadoras de los hospitales Emilio Ferreyra y José Irurzun, informó Ecos Diarios.

Ganadores de Actitud Solidaria 2026

En los 5 kilómetros, Pilar Giménez venció en las damas (19:46 su tiempo) y Tomás Benítez, con 17:20, fue el ganador entre los hombres.

Mientras que en los 10 kilómetros, Verina Vezzi venció entre la mujeres con un tiempo de 40:18, y Tiago Rojas, con 34:14, fue el primero en varones.