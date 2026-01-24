Este lunes habrá un operativo de bloqueo por la aparición de un murciélago con rabia

El próximo lunes se desplegará un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo ellos los reservorios naturales del virus).

El operativo está previsto en el horario de 8:30 a 12:00 horas en el sector comprendido por las calles: España, Necochea, Rivadavia y San Martín.

Las tareas consisten en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicita a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa, y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Si se observa un murciélago caído o herido: de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acorde para la tarea (uso de guantes), deberá llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, en horario de tarde hasta las 19:00 horas comunicarse con Defensa Civil 2284 – 412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa “VER”, 2284 544817.