Olavarrienses en Liga Argentina: derrota para Viedma en el regreso a casa

En su regreso a Río Negro, Deportivo Viedma volvió a perder y continúa con su andar irregular en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet argentino.

Deportivo Viedma cayó ante Quilmes por 72 a 64 en un duelo intenso y muy disputado en el estadio Cayetano Arias.

En el elenco rionegrino, Jeffrey Merchant sumó 7 puntos, 7 rebotes, 1 asisencia y 1 recupero en 24:59 minutos en la cancha.

Con este resultado, el representante de Río Negro quedó con un récord de 7 victorias y 10 derrotas en la competencia.