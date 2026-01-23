Abrió la convocatoria para emprendedores para comercializar en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”

El Municipio de Olavarría continúa trabajando en la generación de oportunidades y propuestas que fomenten la participación y visibilidad de emprendedores y artesanos en distintos espacios, tanto municipales como de privados, y de esta manera seguir acompañando y promover distintos canales de comercialización.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través del área de Economía Popular, y la Subsecretaría de Cultura acordaron generar un espacio comercial en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”, un sitio convocante y que recientemente fue intervenido por el Municipio para el disfrute de los olavarrienses y de visitantes de distintos puntos de la región.

La inscripción ya está abierta y quienes quieran formar parte deberán dirigirse a la oficina de Economía Popular, ubicada en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, sito en Moreno 2765, e inscribirse de manera presencial. Tendrán tiempo hasta el miércoles 28 del corriente, en el horario de 8 a 14 horas. Se aclara que los cupos son limitados y que está destinado a emprendimientos productivos y/o servicios. No se permite la reventa.

Desde la Coordinación de Economía Popular se destacó que la propuesta funcionará los fines de semana del mes de febrero, de 18 a 20:30 horas, y acompañará la agenda de actividades de “Olavarría en Verano” con las que cuenta el Polo Educativo y Recreativo Municipal, que se encuentra integrado por el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, el Bioparque “La Máxima” y el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica.