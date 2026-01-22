Bahía Blanca: puente de la Ruta 3 afectado por la inundación superó la prueba de carga | Infoeme
 22 de Enero de 2026 | 21:16

Bahía Blanca: puente de la Ruta 3 afectado por la inundación superó la prueba de carga

Los ensayos permitieron verificar que bases y columnas del puente original se encuentran en condiciones de soportar el tránsito.

Luego de una prueba de carga realizada en el puente que cruza el arroyo Maldonado en la Ruta Nacional N° 3, en Bahía BlancaVialidad Nacional confirmó que los resultados fueron positivos y que la estructura respondió de manera satisfactoria a las exigencias técnicas previstas.

En el marco de las tareas de reparación encaradas luego de la inundación que afectó ese sector clave de la red vial, de acuerdo con el sitio La Brújula 24, los ensayos permitieron verificar que bases y columnas del puente original se encuentran en condiciones de soportar el tránsito.

Así, desde el organismo nacional anticiparon que durante la próxima semana se desarrollará la obra necesaria para restablecer la circulación de ambas manos sobre un solo puente, tal como funcionaba antes del temporal. Esto implicará un avance significativo hacia la normalización del tránsito en uno de los accesos más importantes de la ciudad y la región.

La prueba de carga se llevó a cabo en el kilómetro 692 de la Ruta 3, en el sector donde actualmente se encuentra montada una estructura provisoria tipo Bailey, y contó con operativos de control y ordenamiento vehicular, además del acompañamiento del Municipio, siempre según La Brújula 24.

Fuente: Agencia DIB

