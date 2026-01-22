Emiten alerta amarilla por fuertes tormentas para la noche de este jueves en Olavarría | Infoeme
Jueves 22 de Enero 2026
Jueves 22 de Enero 2026
Olavarría
 comunidad
 22 de Enero de 2026

Emiten alerta amarilla por fuertes tormentas para la noche de este jueves en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para la noche de este jueves en Olavarría

De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 km/h.

En ese sentido, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

 

 

