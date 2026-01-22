Siniestralidad vial en 2025: en Olavarría se registraron 3 accidentes por día y hubo 12 víctimas fatales | Infoeme
Siniestralidad vial en 2025: en Olavarría se registraron 3 accidentes por día y hubo 12 víctimas fatales

El Municipio emitió un detalle de los siniestros ocurridos en nuestra ciudad durante el año pasado con un promedio de 30 accidentes por mes, que en total sumaron más de 1000 hechos. 

Imagen Archivo

La Secretaría de Protección Ciudadana emitió un detallado informe de la situación local en materia de siniestralidad vial en base a los datos registrados a lo largo del 2025, que arrojó un promedio de 90 accidentes por mes y un total de 12 víctimas fatales

Según especificaron, el total de hechos viales fue de 1.089, cerca de un 13% menos que la cifra registrada en 2024. Más del 70% de esos casos consistieron en choques entre vehículos, ya sea con automóviles o ciclomotores implicados. Tal es así que el saldo total arroja la participación en los siniestros de 961 autos, 487 motos, 230 camionetas o utilitarios y 179 bicicletas, como los ítems más relevantes.

Asimismo, indicaron que durante el 2025 se registraron 12 víctimas fatales por siniestros viales ocurridos en la ciudad, además de 576 personas heridas, pero únicamente 26 con lesiones que revistieron gravedad.

Una de las cifras más relevantes es que el promedio de siniestros viales en la ciudad de Olavarría es de poco más de 90 por mes, una media de 3 accidentes de tránsito por día.

El pormenorizado arrojó otros datos interesantes como que los martes es el día que presentar mayor registro de casos de estas características. Lo mismo sucede con la franja horario de 12 a 18, que reúne cerca del 35% de los siniestros viales registrados.

Además, también se destaca que en el marco de siniestros viales se detectaron 12 alcoholemias positivas.

Los datos que conforman el documento provienen de los eventos que ingresan a las distintas vías de comunicación con las que cuenta el Centro de Monitoreo Municipal. En ese sentido, se recuerda a la comunidad la posibilidad de contactarse ante cualquier emergencia y/o eventualidad al 419016/17 (teléfonos fijos) o al 2284 544817, de Vecinos en Red vía WhatsApp.

