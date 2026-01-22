Coopelectric programó cortes de luz para este viernes: qué zonas afectarán | Infoeme
Coopelectric programó cortes de luz para este viernes: qué zonas afectarán

Las interrupciones del servicio eléctrico se llevarán a cabo en el marco de tareas de mantenimiento y afectarán distintos sectores de la ciudad.

Coopelectric programó dos cortes de luz para este viernes 23 de enero en distintos sectores de la ciudad.

Por tareas de mantenimiento,  la primera interrupción del servicio eléctrico se realizará entre las 7 y las 11 y afectará a las zonas comprendidas por avenida Perón (circunvalación Este), José Luis Torres, calle 147 y Álvaro Barros, y calle 169, avenida Colón, calle 173 y Necochea.

En tanto, el otro corte será entre las 11:00 y las 14:00 en el área comprendida por Ayacucho, Dorrego, Chacabuco y San Martín.

Cabe aclarar que dichos trabajos podrán suspenderse en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.

