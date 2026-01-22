A entrar la ropa: hay alerta naranja por tormentas en el sudoeste bonaerense

Según el SMN, “durante la tarde y noche de hoy se espera que los municipios de la zona sean afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente ráfagas de viento que pueden alcanzar los 85 km/h y superarlos de forma localizada“.
Mientras que “en los municipios en naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, mientras que en los municipios en amarillo se prevén valores entre 20 y 40 mm que pueden ser superados de forma puntual”.
El área abarcada por la alerta naranja incluye Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Puan, Monte Hermoso y el norte de Bahía Blanca, y el oeste de Patagones y Villarino.
También, las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. Además de las costas de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales y Villarino.
En tanto, el nivel de advertencia amarillo se mantiene para la costa de Patagones, Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería y el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.