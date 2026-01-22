No le pudieron retirar el respirador a Bastián e investigarán posible daño neurológico

En el último parte médico, difundido este jueves por el Ministerio de Salud bonaerense, se señaló que “durante la tarde de ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios”, pero “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”.
Agregaron que “se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy, se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central”. Afirmaron que está pendiente un “informe definitivo” sobre estos daños.
“El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, cerraron desde el ministerio.