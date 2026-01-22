No le pudieron retirar el respirador a Bastián e investigarán posible daño neurológico | Infoeme
 22 de Enero de 2026 | 13:10

No le pudieron retirar el respirador a Bastián e investigarán posible daño neurológico

Los médicos del Hospital Victorio Tetamanti de Mar del Plata pidieron programar una traqueotomía “con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable”.

Preocupa la salud de Bastián Jerez, el niño accidentado en un UTV en Pinamar: las autoridades del hospital maternoinfantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata informaron que en las últimas 24 horas intentaron sin éxito retirarle el respirador al chico, por lo que pidieron programar una traqueotomía y evaluar la situación neurológica.

En el último parte médico, difundido este jueves por el Ministerio de Salud bonaerense, se señaló que “durante la tarde de ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios”, pero “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”.

Agregaron que “se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy, se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central”. Afirmaron que está pendiente un “informe definitivo” sobre estos daños.

“El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, cerraron desde el ministerio.

 

