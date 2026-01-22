Incendios en Chubut: aguardan a las lluvias para sofocar las llamas

Los incendios en Chubut no dan tregua y para este jueves se esperan lluvias y chaparrones que podrían ayudar a sofocar las llamas y los nuevos focos que comenzaron en las últimas horas, mientras que se estima que ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que hoy hay alerta amarilla por fuertes lluvias en Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, las cuales se mantendrán toda la jornada.

A su vez, luego de varios días de temperaturas elevadas, se espera que durante una semana las máximas no superen los 23°, otro factor que permitirá mitigar los incendios forestales.

Durante el miércoles las autoridades del Parque Nacional comunicaron que se trató de un día con condiciones extremas debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas: “Los factores combinados de meteorología adversa y topografía compleja generan condiciones críticas con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de piro cúmulos, fenómeno que genera propagación de nuevos focos activos”.