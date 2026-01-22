Murió a los 84 años Raúl Guglielminetti, represor con múltiples condenas por delitos de lesa humanidad

El multicondenado represor, conocido como, murió a los 84 años en su domicilio de la ciudad bonaerense de, donde cumplía arresto domiciliario desde septiembre pasado debido a un grave deterioro en su salud.

Su figura cobró renovada notoriedad en julio de 2024, cuando fue uno de los genocidas que recibió en la cárcel de Ezeiza a un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA), a quienes les entregó un sobre con "propuestas" para lograr la libertad de los represores.

De carrera

Guglielminetti inició su carrera en la inteligencia militar a fines de los años ‘60 y operó como agente civil (PCI) del Batallón 601. Su prontuario criminal atravesó diversos centros clandestinos y etapas represivas. Comenzó con la Triple A en Neuquén, donde se desempeñó como mano derecha del interventor de la Universidad del Comahue, Remus Tetu, y operó en el Destacamento de Inteligencia 182 hasta mediados de 1976.

En la segunda mitad de 1976 se integró a la banda de Aníbal Gordon en Automotores Orletti.

Luego formó parte de las patotas de la Policía Federal y fue reconocido por sobrevivientes de El Olimpo y el Club Atlético. Se ensañaba particularmente con ciertos secuestrados y obligaba a las mujeres a plancharle la ropa.

En el Primer Cuerpo de Ejército se dedicó a secuestros extorsivos en Campo de Mayo, como en la causa Chavanne-Grassi.

Entre 1968 y 1981 fue parte de la seguridad de la Casa Rosada y cumplió con trabajos irregulares en la SIDE.

En marzo de 1983 pasó a integrar la custodia presidencial, hasta que estalló el escándalo por una fotografía que lo identificó en 1984. La imagen hasta fue tapa de la revista Gente.

Localizado en España

A partir de una información que recibió el dirigente Enrique Nosiglia, Guglielminetti fue localizado en España, por lo que el propio Raúl Alfonsín pidió colaboración a su amigo y presidente Felipe González. El espía fue finalmente detenido en el aeropuerto de Barajas y extraditado a la Argentina, tras un proceso que se extendió durante seis meses. Ya en nuestro país, debió afrontar la causa por el secuestro de Emilio Naum, aunque fue liberado y absuelto.

El nombre de Guglielminetti quedó atado a la expresión “mano de obra desocupada”, con la que se señalaba a exagentes de inteligencia que incurrían en delitos en los primeros años de democracia.

En 1987, ante la Cámara Federal, confesó: "He sido preparado como agente de inteligencia para obrar, en el noventa por ciento de los casos, al margen de la ley".

Detenido en Mercedes

Tras pasar años prófugo, fue detenido en 2006 en su campo La Mapuche, en Mercedes, a la altura del kilómetro 100 de la Ruta 5. Cinco años después fue condenado a 20 años de prisión.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 6 impuso la pena de prisión perpetua a Guglielminetti y al auxiliar de Inteligencia Eduardo Norberto Comesaña, por crímenes cometidos en la madrugada del 1º de junio de 1976, que terminaron con el secuestro de militantes sindicales que se desempeñaban en el Poder Judicial.

Guglielminetti fue también sentenciado a prisión perpetua en 2021 en el juicio por homicidios, secuestros y tormentos en el centro clandestino Escuelita VII-Taffarel, en Neuquén, y en sucesivos procesos fue condenado a 25 años de cárcel en 2010 por hechos cometidos en diversos centros ilegales de detención de la ciudad Buenos Aires; a diez años en 2022 en el juicio Chavanne, y a ocho años de prisión en 2016 en el caso Escuelita IV-Castelli, en Neuquén.

Acumuló condenas, pero murió en su cama, amparado por una prisión domiciliaria otorgada tras sufrir un hematoma subdural en la cárcel.