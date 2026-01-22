Olavarría continúa bajo alerta amarilla por "temperaturas extremas"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta amarilla por temperaturas extremas para Olavarría y la zona debido a que se espera una nueva jornada con mucho calor y temperaturas máximas superiores a los 30°C.

Según los datos del SMN, para esta tarde se espera una temperatura máxima de 32°C con probabilidades de tormentas aisladas de 10 a 40%.

Para la noche las probabilidades de tormentas aumentan a un 40 a 70%.

En este marco, el organismo meteorológico emitió una alerta amarillo por calor extremo con el objetivo de prevenir a la comunidad ya que estas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.