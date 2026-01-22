El intendente Wesner visitó Programas de Verano

El intendente Maximiliano Wesner visitó este miércoles las sedes de las piletas de La Máxima y Base Bonino, donde se encuentran en marcha los programas Escuelas Abiertas de Verano y Verano Dorado, que ofrecen además de la actividad de pileta, diferentes propuestas lúdicas, recreativas y de promoción de la salud, destinadas a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de distintos puntos de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

En primer lugar, durante la mañana el Intendente Municipal, acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, estuvo en el piletón de La Máxima donde compartió parte de la jornada con cientos de chicos y chicas, que asisten diariamente al Programa Escuelas Abiertas de Verano, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y que es implementado a través de las Jefaturas de Educación y Consejo Escolar.

Cabe señalar que dicha propuesta se desarrolla en articulación con el Municipio, a través de Subsecretaría de Deportes, quien realiza el mantenimiento de espejos de agua, como así también todo lo vinculado a la contratación del servicio de transporte, guardavidas y profesores, y también con los clubes que funcionan como sede.

Esta temporada cuenta con la disponibilidad de más de 20 sedes en distintos puntos del Partido, establecimientos en donde los chicos y chicas que integran el programa acceden al desayuno y almuerzo, y además son los sitios donde salen y retornan los micros que los llevan hasta las piletas o natatorios.

Las sedes son las siguientes: Centros de Educación Complementaria Nº 803 (Sierra Chica), Nº 804 (Hinojo), Nº 805 (Sierras Bayas), Escuela Primaria Nº 79 de Loma Negra, Escuela Primaria Nº 30 de Espigas, Escuela Primaria Nº 10 de Recalde, Escuela Primaria Nº 75 de Blanca Grande, Escuela Nº 5 de Colonia San Miguel, Escuela Primaria Nº 59, Escuela de Educación Especial Nº 502, Escuela de Educación Especial Nº 504, Centro de Formación Integral, Escuela Primaria Nº 22, Talleres Protegidos, Escuela de Educación Especial Nº 505, Centro de Educación Física Nº 44, Escuela Primaria Nº 58, Escuela Primaria Nº 55, Escuela Primaria Nº 24, Escuela Primaria Nº 56, Escuela Primaria Nº 65, Centro de Educación Complementaria Nº 802, Escuela de Educación Secundaria N° 1, Escuela Primaria Nº 6 y Centro de Educación Complementaria Nº 801 (turno mañana nivel inicial y primario, turno tarde nivel secundario).

Los distintos espejos de agua se encuentran distribuidos en Club Sierra Chica, Club Hinojo, Club San Martín de Sierras Bayas, Club Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande, Balneario Colonia San Miguel, Club Pueblo Nuevo, Club Racing y Bioparque Municipal La Máxima.

Por la tarde, Maximiliano Wesner junto al profesor Juan Pablo Arouxet, visitó la sede de Base Bonino, uno de los espacios donde funciona el programa municipal recreativo “Verano Dorado” destinado a personas mayores de 60 años.

Este año, con una participación de alrededor de mil concurrentes las actividades se desarrollan tanto en su tradicional ubicación de Base Bonino como así también en las localidades de Loma Negra y Sierras Bayas.

El Programa Municipal Verano Dorado ofrece a personas mayores la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas, como por ejemplo enseñanza de natación, clases de gimnasia, caminatas y la práctica y competencias de tejo, sapo y newcom.