Miércoles 21 de Enero 2026 - 14:31hs
Miércoles 21 de Enero 2026 - 14:31hs
 - 21 de Enero de 2026 | 14:03

Un menor fue asesinado durante una pelea de vecinos en Mendoza: tres demorados

La víctima, de 17 años, recibió un disparo en el hemitórax derecho. Hay otros dos heridos.

Un menor fue asesinado y otras dos personas resultaron heridas tras una pelea de vecinos en la provincia de Mendoza, por el caso hay tres demorados y, conforme a las primeras informaciones, la víctima recibió un disparo en el hemitórax derecho.

El homicidio ocurrió este miércoles a la madrugada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Matienzo, en la localidad mendocina de Godoy Cruz, cuando vecinos comenzaron a discutir en torno a un conflicto de vieja data. En medio de la pelea, se iniciaron los disparos, provocando tres heridos, uno de los cuales falleció en el hospital.

La víctima fue identificada como Joaquín Isaias Morales Contreras, de 17 años, quien recibió un disparo en el hemitórax derecho.

Acerca de los otros heridos, señalaron que tienen 22 y 16 años, quien recibió un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida en dorsal izquierdo.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo de la fiscal Andrea Lazo, quien dispuso que tres personas sean demoradas: una mujer y sus dos hijos menores.

“Por el momento, no se ha decidido imputación ni situación procesal de los mismos, por lo que los avances al respecto serán informados en las próximas horas”, explicaron.

