“Olavarría en Verano”: fin de semana a puro arte y música al aire libre

En el marco del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, impulsado por el Municipio de Olavarría, se invita a disfrutar de música al aire libre durante el próximo fin de semana.

VIERNES 23

18:00 horas: Mercado de Artistas + Música en vivo: Museo Dámaso Arce.

A las 18:00 horas será la apertura de stands de obras y creaciones de artistas locales, con el objetivo de fortalecer la identidad y el patrimonio cultural local. Alrededor de las 20:00 horas darán inicio las presentaciones musicales: en esta ocasión, participan el Ensamble de Tango de la Escuela Municipal de Música, el Dúo Label y Los grillos.

La propuesta busca conectar artistas con el público, fortaleciendo identidad y el patrimonio local.

SÁBADO 24

20:00 horas: Rock en Bicentenario: Casa del Bicentenario (escalinatas)

Presentaciones de La Sexta Napolitana, Otra vuelta y Caos

Se invita a toda la familia a disfrutar de una noche de música en vivo, al aire libre, en uno de los puntos más atractivos y elegidos por vecinos y vecinas.

DOMINGO 25

20:00 horas: Música en el MDA: Museo Dámaso Arce

Presentaciones de Ensamble “Va de Nuevo”, Ensamble de Rock y Ensamble Five O’Clock; los tres pertenecientes a la Escuela Municipal de Música.

20:30 horas: Música bajo las estrellas: Centro Cultural Municipal “San José”

Presentaciones de Emilia Larregina, Roman Cea y Nawel.

Un espectáculo imperdible que se despliega en el patio del tradicional y atractivo espacio municipal, que permite disfrutar de la actuación de artistas locales en un entorno ideal.

Estas propuestas se suman a los variados eventos culturales, artísticos, recreativos y deportivos que integran “Olavarría en Verano” que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.

El cronograma completo de actividades se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar