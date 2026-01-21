Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes y ya son cinco las víctimas en PBA

en la zona rural de la ciudad de, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad y vuelve a poner en alerta a laque ya registrópor causa de esta enfermedad de alta letalidad.

El caso fue confirmado por la Municipalidad de Arrecifes, quien destacó que el diagnóstico de la víctima se conoció el martes por la tarde. A raíz del caso, se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, llevando adelante las acciones de investigación epidemiológica, seguimiento de contactos estrechos y medidas de prevención.

Este quinto caso mortal se da en un contexto de aumentos de contagios en todo el país. Días atrás, en General Belgrano había fallecido una niña de 10 años, que se sumó a otros tres con desenlace fatal. Uno de ellos fue de un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que falleció internado en Junín en diciembre pasado, pero que fue confirmado como positivo de la enfermedad a principio de año.

Em tanto, también en los primeros días de enero un hombre de 33 años murió en Mar del Plata. El deceso se produjo a poco de conocerse la muerte de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Hantavirus en crecimiento

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se encuentran en brote de hantavirus desde el mes de julio de 2025 hasta el día de hoy.

Según se precisa en el documento que marca el registro hasta la primera semana de enero, el total de contagios es de 58 y más de la mitad de ellos (el 57%) se encuentran en la región centro.

Los números de Buenos Aires encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias, ya que se contabilizaron 35 pacientes afectados por esta enfermedad, el doble que en 2024. De ese total, 12 personas fallecieron, lo que representa una letalidad del 34%.

En este contexto, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) llamó a la población a informarse y conocer cómo se contagia el hantavirus.