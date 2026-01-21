El Servicio de Hemoterapia recibe personas voluntarias para donación de sangre

Durante el verano las donaciones de sangre disminuyen, el requerimiento no. Por ello, desde el Servicio de Hemoterapia del Municipio de Olavarría se busca concientizar sobre la importancia de este acto voluntario, altruista y solidario.

A nivel local, la donación de sangre se efectúa en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (Av. Sarmiento 2669), de lunes a sábados de 08:00 a 10:00 horas; exceptuando feriados (atención por orden de llegada). Asimismo, para fomentar la donación de sangre, se implementan de forma periódica las Colectas Externas, un servicio que se ofrece a nivel nacional.

Las donaciones de sangre son imprescindibles para el sistema sanitario: cada uno de los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma) son requeridos en caso de enfermedad, accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, entre otros. Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

La sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones, por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano. Cada donación, que tarda sólo 15 minutos aproximadamente y no supone ningún riesgo para la salud, permite ayudar a salvar hasta cuatro vidas.

Pueden donar todas aquellas personas que tengan entre 16 y 65 años (concurrir con DNI), que pesen más de 50 kgs. Es importante sentirse en buen estado de salud y es conveniente un buen descanso previo y cenar normalmente la noche anterior. Cabe destacar que, para donar sangre no se debe estar completamente en ayunas: se recomienda desayunar previo a una donación de sangre (sin lácteos ni contenido graso).

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales.