Olavarría se encuentra bajo alerta amarilla por "temperaturas extremas"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo por temperaturas extremas para Olavarría y la zona debido a que se espera una nueva jornada con mucho calor y temperaturas máximas superiores a los 30°C.

Según los datos del SMN, para esta tarde se espera una temperatura máxima de 32°C con el cielo parcialmente y sin probabilidad de precipitaciones.

En este marco, el organismo meteorológico emitió una alerta amarillo con el objetivo de prevenir a la comunidad ya que estas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.