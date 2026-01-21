Iniciaron trabajos de mantenimiento de calles en Villa Aurora y Provincias Argentinas

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicio Públicos, informó que en la jornada de este martes se pusieron en marcha diferentes frentes de obras de mantenimiento de calles en la planta urbana de la ciudad.

Los trabajos se desarrollaron de forma simultánea, tanto en Villa Aurora como en el barrio Provincias Argentinas, y consisten en la limpieza, nivelación y perfilado de calles.

Las tareas tienen por finalidad mejorar el estado de calles internas y la evacuación superficial del agua, especialmente en el período de lluvias que es cuando mayores inconvenientes se originan.

Dicho plan de mantenimiento integral se lleva adelante de manera permanente, comprendiendo distintas mejoras que van desde la limpieza de micro basurales, mejoramiento de calles, trabajos hidráulicos y mantenimiento de infraestructura, con el propósito de brindar mejor calidad de vida para vecinos y vecinas del Partido de Olavarría, teniendo en cuenta el relevamiento de las principales problemáticas detectadas por el Municipio como así también los pedidos presentados por la comunidad.