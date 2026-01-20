Este verano, ChangoMâs ofrece los mejores descuentos para aprovechar en “La Noche de Mâs Ofertas” | Infoeme
Martes 20 de Enero 2026 - 21:10hs
22°
Martes 20 de Enero 2026 - 21:10hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 20 de Enero de 2026 | 19:15

Este verano, ChangoMâs ofrece los mejores descuentos para aprovechar en “La Noche de Mâs Ofertas”

Este miércoles 21 de enero, la cadena nacional de retail extenderá el horario de atención en las tiendas de todo el país para ofrecer a sus clientes una noche llena de promociones, descuentos y oportunidades de financiación.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y precios imperdibles para aprovechar en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline.

Este miércoles 21 de enero las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista permanecerán abiertas hasta las 23 horas con ofertas, descuentos y financiación especial -desde las 14 hs. Todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital MâsOnline.

 

¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?

 

  • Oportunidad de 3x2 en vinos, espumantes y en todos los jugos en polvo (con 4x2 exclusivo para socios MâsClub).
  • Oportunidad de 2x1 en papas congeladas, prefritos de pollo y en helados seleccionados. También en toda la categoría de juguetería, en vajilla suelta de vidrio y cerámica y en vasos y copas de vidrio para combinarlas como quieras.
  • Ahorro del 40% de descuento en todo el sector ventilación.
  • Opción de compra del 80% en la segunda unidad de dulce de leche. También en galletitas dulces y mantecas seleccionadas (exclusivo para socios MâsClub).
  • Miles de oportunidades de 35%, 30% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.
  • Oportunidad del 60% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de muebles de living, cocina, baño y dormitorio (70% exclusivos para socios MâsClub) y en colchones.
  • Descuento del 50% y 6 cuotas sin interés en colchones inflables, carpas, refugios playeros y bolsas de dormir.
  • Oportunidad del 50% de descuento en la compra de termos, artículos de cocción seleccionados, cuchillas, plásticos de lavado y en perchas de madera y afelpadas.
  • Descuento de hasta 40% y 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos (colocación gratis en Mâs Autocenter) y 6 cuotas sin interés en todas las baterías (colocación gratis en Mâs Autocenter).

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME