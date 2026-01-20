Continúa vigente la reorganización del sistema de turnos para afiliados de PAMI en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

El Municipio de Olavarría, a través del Consejo de Administración de Salud, recuerda la reorganización del otorgamiento de turnos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, a los fines de optimizar la atención en el centro asistencial local, y descomprimir los días lunes y martes de mayor tránsito de personas. El objetivo es acortar los tiempos de espera para poder brindar una respuesta más rápida.

De esta forma, la solicitud de turnos puede realizarse en función del siguiente cronograma:

Afiliados a PAMI: prioridad de atención

Miércoles, jueves y viernes de 7 a 15 horas de forma presencial, y de 7 a 15 horas vía WhatsApp.

Cobertura pública exclusiva y obras sociales

Todos los días de 7 a 15 horas de forma presencial, y de 7 a 15 horas vía WhatsApp.

Se recuerda que los afiliados deben concurrir con orden de derivación médica y credencial de PAMI.